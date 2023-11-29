Şanlıurfa'da bir kuruyemiş dükkanında sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Sigara izmaritinden çıkan yangın işyerini kül etti

Kuruyemiş dükkanında korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kuruyemiş dükkanında sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Behçelievler Mahallesinde yaşandı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği kuruyemiş dükkanında küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek yan dükkanlar ile üst katlara sıçramasını engelledi. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi.