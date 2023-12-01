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Şiddetli yağış sonrası dere yatağı çöktü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere yatağı çöktü. Çökme sebebiyle dere yatağında bulunan kulübe de hasar gördü.

Şiddetli yağış sonrası dere yatağı çöktü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dere yatağı çöktü. Çökme sebebiyle dere yatağında bulunan kulübe de hasar gördü.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sebebiyle birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Sağanak dolayısıyla Derince-İzmit arasında bulunan Çınarlı Deresi de gece saatlerinde taştı. Derenin taşmasıyla Derince'de bulunan alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı. Bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, saat 12.00 sıralarında dere yatağının İzmit Ahududu Sokak kısmında çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle dere yatağında bulunan kulübe de hasar gördü. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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