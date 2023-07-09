Şiddetli rüzgarda sürüklenip açık denizde mahsur kalan kanocular tur teknesi sayesinde kurtarıldı

Şiddetli rüzgarda sürüklenip açık denizde kanoyla mahsur kaldılar

Karaya dönemeyen kanocuların yardımına tur teknesi koştu

Kanoları ile birlikte tur teknesine alınan 7 kişi karaya çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde kano ile denize açılan vatandaşlar rüzgar nedeniyle karaya dönmekte zorlanınca yardımlarına tur teknesi koştu. Tekneye alınan vatandaşlar karaya çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kano ile denize açılan vatandaşlar şiddetli esen rüzgar nedeni ile karaya dönmekte zorluk yaşadı. Denize sürüklenmeye başlayan vatandaşların yardımına o sırada yakınlardan geçen tur teknesi koştu. Tekneye kanoları ile birlikte alınan 7 kişi karaya bırakıldı. Teken kaptanın, "Çok şiddetli rüzgar var, az daha ölüyorlardı. Dikkat edilmesi gerekir" dediği görüldü.