İstanbul Beylikdüzü'nde bir kafede şiddetli rüzgar nedeniyle masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şiddetli rüzgar masa ve sandalyeleri savurdu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kafenin bahçe kısmında vatandaşların oturduğu masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Vatandaşların paniği ve eşyaların savrulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle kafenin dışındaki masa ve sandalyeler savrulmaya başladı. Kafede oturan vatandaşlar panikle ayağa kalkarken sandalyeler adeta uçarak devrildi. Müşteriler korunmak için kafenin içine sığınırken şiddetli rüzgarın etkisiyle yaşanan o anlar ise kafenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.