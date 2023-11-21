Şiddetli fırtına mezarları tahrip etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen dev çam ağacı, çok sayıda mezarın tahrip olmasına neden oldu. Ağaçların yan yatması ve çökmesi sonucu mezarlar zarar gördü.

Şiddetli fırtınanın söktüğü ağaç mezarları tahrip etti

Bazı mezarların da olduğu yerde çökmesine ve yan yatmasına neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen dev çam ağacı, çok sayıda mezarın tahrip olmasına neden oldu.

Manavgat'ta 2 gündür etkini olan şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. D-400 Karayolunda ağaçların dallarının yola savrularak trafiğin aksamasına neden olan fırtına, Side Limanında da teknelerin batmasına neden oldu. Ulukapı Mahallesi Mezarlığında şiddetli fırtınanın kökünden söktüğü dev çam ağacı mezarların bazılarının taşlarının kırılmasına bazı mezarların da olduğu yerde çökmesine ve yan yatmasına neden oldu. Zarar gören mezarların, yıkılan çam ağacının kaldırılmasının ardından sahipleri tarafından tamir edilmek suretiyle eski haline getirileceği belirtildi.