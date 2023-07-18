Sıcaktan kavrulan İstanbullular soluğu Boğaz'da aldı

İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Boğaz'da aldı. Bir çok vatandaş, plajlar yerine Boğaz'da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti. İstanbul'da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı'nda yüzmenin tadını çıkarttı. İstanbul Boğazı manzarası ile birlikte denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vatandaşların sıcaktan korunmak için genellikle ağaçların altına kaçtıkları görüldü. Aşırı sıcaklar nedeniyle plajların pahalı olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar bu nedenle Boğaz'da yüzdüklerini ifade etti. Bebek ve Ortaköy sahillerinde denize giren vatandaşlar merdiven olmadığı için çıkarken zorlandıklarını bunun bir çözüme kavuşmasının gerektiğini ifade etti. "Bizim evde klima yok ev yanıyor" Arkadaşları ile birlikte yüzmeye geldiğini ifade eden Esat yıldırım, " Yüzmek için buraya belediye başkanlarımızdan yardım istiyoruz. Kolaylıkla çıkabileceğimiz merdiven koymalarını istiyoruz. Çünkü birisi boğulsa çıkamayacağız karaya. Akıntı biraz sıkıntı yapıyor da çok fazla zorlanmıyoruz. Bizim evde klima yok ev yanıyor. Birde İstanbul'da nem var, bu nedenle hissedilen sıcaklık daha fazla oluyor" dedi. "Bütün günü neredeyse sahillerde geçiriyoruz" Boğaz'da yüzmenin güzel bir manzara karşısında olduğu için çok keyifli olduğunu dile getiren Mert Taşçıoğlu, "Başka bir aktivite yok serinlememiz için maalesef. Bütün günü neredeyse sahillerde geçiriyoruz. Boğulma tehlikesi geçirenleri kendimiz yardım ediyoruz" diye konuştu. "Sıcaklardan dolayı bunalıyoruz" Sıcaklardan dolayı herkesin bunaldığını ifade eden Uğur Atalay, "Pazar günleri İstanbul'un sahilleri çok fazla yoğun oluyor. Bizde daha sakin günleri tercih ediyoruz. Burada çok rahat yüzemiyoruz bizde ama sıcaklardan dolayı bunalıyoruz. Geçen gün plaja gittim ama boğazda yüzmek bence plajda yüzmekten daha eğlenceli" dedi.

Sıcaktan kavrulan İstanbullular soluğu Boğaz'da aldı

İSTANBUL İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Boğaz'da aldı. Bir çok vatandaş, plajlar yerine Boğaz'da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti.

İstanbul'da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı'nda yüzmenin tadını çıkarttı. İstanbul Boğazı manzarası ile birlikte denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vatandaşların sıcaktan korunmak için genellikle ağaçların altına kaçtıkları görüldü. Aşırı sıcaklar nedeniyle plajların pahalı olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar bu nedenle Boğaz'da yüzdüklerini ifade etti. Bebek ve Ortaköy sahillerinde denize giren vatandaşlar merdiven olmadığı için çıkarken zorlandıklarını bunun bir çözüme kavuşmasının gerektiğini ifade etti.

"Bizim evde klima yok ev yanıyor"

Arkadaşları ile birlikte yüzmeye geldiğini ifade eden Esat yıldırım, " Yüzmek için buraya belediye başkanlarımızdan yardım istiyoruz. Kolaylıkla çıkabileceğimiz merdiven koymalarını istiyoruz. Çünkü birisi boğulsa çıkamayacağız karaya. Akıntı biraz sıkıntı yapıyor da çok fazla zorlanmıyoruz. Bizim evde klima yok ev yanıyor. Birde İstanbul'da nem var, bu nedenle hissedilen sıcaklık daha fazla oluyor" dedi.

"Bütün günü neredeyse sahillerde geçiriyoruz"

Boğaz'da yüzmenin güzel bir manzara karşısında olduğu için çok keyifli olduğunu dile getiren Mert Taşçıoğlu, "Başka bir aktivite yok serinlememiz için maalesef. Bütün günü neredeyse sahillerde geçiriyoruz. Boğulma tehlikesi geçirenleri kendimiz yardım ediyoruz" diye konuştu.

"Sıcaklardan dolayı bunalıyoruz"

Sıcaklardan dolayı herkesin bunaldığını ifade eden Uğur Atalay, "Pazar günleri İstanbul'un sahilleri çok fazla yoğun oluyor. Bizde daha sakin günleri tercih ediyoruz. Burada çok rahat yüzemiyoruz bizde ama sıcaklardan dolayı bunalıyoruz. Geçen gün plaja gittim ama boğazda yüzmek bence plajda yüzmekten daha eğlenceli" dedi.