Sıcaktan etkilenen leylek Kumluca'da gölge buldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcak havadan etkilenen bir leylek, refüjde bulunan ağaçların gölgeliğine sığındı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen leylek, bir süre sonra uçarak uzaklaştı.