Sıcaktan etkilenen leylek Kumluca'da gölge buldu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcak havadan etkilenen bir leylek, refüjde bulunan ağaçların gölgeliğine sığındı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen leylek, bir süre sonra uçarak uzaklaştı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcak havadan etkilenen bir leylek, refüjde bulunan ağaçların gölgeliğine sığındı.
Hava sıcaklığının en yüksek 41 derece ölçüldüğü Kumluca'da, sıcaktan etkilenen bir leylek Halil Çıvgın Caddesi'ne kondu.
Daha sonra refüjde bulunan ağaçların gölgesine sığınan leyleği gören vatandaşlar, içmesi için bir kap su bıraktılar.
Caddeden geçen araçlara rağmen ağaç gölgesinde bekleyen leylek, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Leylek, yaklaşık yarım saat sonra uçarak uzaklaştı.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Yaşam