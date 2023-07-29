Sıcaktan bunalan yavru keçi ve kediye vatandaşlar su içirdi

Siirt'te 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle sıcaktan bunalan yavru keçi ve kediye vatandaşlar yardım etti. Bir vatandaş yavru keçiye, diğer vatandaş ise kediye elleriyle su içirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.