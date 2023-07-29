Sıcaktan bunalan yavru keçi ve kediye vatandaşlar su içirdi
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Siirt'te 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle sıcaktan bunalan yavru keçi ve kediye vatandaşlar yardım etti. Bir vatandaş yavru keçiye, diğer vatandaş ise kediye elleriyle su içirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SİİRT'te vatandaşlar sıcaktan bunalan yavru keçi ve kediye elleriyle su içirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Siirt'te 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Şirvan ilçesinde hayvanlarını otlatan Abdullah Macartay, sıcaktan bunalan ve halsiz olduğunu gördüğü yavru keçisine elleriyle su içirdi. Kent merkezinde de hayvansever Berfin Yılmaz, sokakta gördüğü kedinin susadığını fark ederek, pet şişeden eline döktüğü suyu içirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam