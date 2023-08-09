Kütahya Yoncalı'daki termal havuzlar, sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek ve yüzmek için tercih ettiği yer haline geldi. Yoncalı'da bulunan şifalı kaplıca suyu, vatandaşlara hem serinleme imkanı sunuyor hem de sağlık sorunlarına şifa sağlıyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar termal havuzlara koşuyor

KÜTAHYA Kütahya Yoncalı'daki termal havuzlar, serinlemek ve yüzmek isteyen vatandaşların sıcaklardan korunma yeri haline geldi. Kütahya'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu Yoncalı'daki havuzlarda alıyor. Şifalı kaplıca suyu ile ünlü Yoncalı, mevsimin en hareketli günlerini yaşıyor.

İşletmeciler Sadık Sevin ve Mehmet Türkdönmez, "Bilindiği gibi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Havalar sıcak. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Vatandaşlar burada hem serinliyor, hem de kaplıca suyundan istifade ediyor. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere onlarca rahatsızlığın şifa kaynağı. Biz de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar gün boyu hem eğlenip, hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini yeniledi. Buna göre, Kütahya genelinde bugün ve önümüzdeki 4 gün boyunca 32 derece ve üzeri sıcaklıkların görüleceği, bazı merkezlerde hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.