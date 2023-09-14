Sıcaktan bunalan vatandaşlar derede serinliyor

Sıcaktan bunalan vatandaşlar derede böyle serinliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, ilçe merkezinden akan derede serinliyor.

Derecik ilçe merkezinden geçerek Irak'ın Diyana şehrine akan Hacıbey Deresi, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak mekanı oldu. Akdeniz ikliminin hakim sürdüğü Derecik'te, özellikle çocuklar derede hem serinliyor hem de doyasıya eğleniyor.

Ailesiyle beraber yüzmeye geldiklerini belirten Dilan Es isimli çocuk, "Havuzumuz olmadığından dolayı derelerde yüzüyoruz. Bu yıl kuraklıktan dolayı derenin suyu çok azalmış, yine de serinlemek için bize yetiyor. Bu dere bizim hem sahilimiz, hem plajımız, hem de havuzumuz oldu. Akşam saatlerine kadar burada kalıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Boş zamanlarımızı yüzerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.