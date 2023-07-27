Sakarya'nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan bir tosun, klimalı bir iş yerine girerek serinledi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

SAKARYA Sakarya'nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi. İlçeyi bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.