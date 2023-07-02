Sıcaktan bunalan Şanlıurfalılar, bayram tatilini de fırsat bilerek soluğu komşu il olan Mardin'deki Beyazsu Vadisi'nde aldı. Şanlıurfalılar, serin hava ve suyun tadını çıkardı.

Sıcaktan bunalan Şanlıurfalılar soluğu Beyazsu'da aldı

MARDİN - Sıcaktan bunalan Şanlıurfalılar, bayram tatilini de fırsat bilerek soluğu komşu il olan Mardin'deki Beyazsu Vadisi'nde aldı.

Hava sıcaklığını 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bunalan vatandaşlar, serin ve bol su olan yerlere akın etti. İl sınırları içerisinde Halfeti'ye giden vatandaşlar, il dışında ise komşu illerden olan Mardin'i tercih etti. Mardin'in Midyat ilçesi yakınlarındaki Beyazsu Vadisi'ne giden Şanlıurfalılar, serin hava ve suyun tadını çıkardı. Doğal güzelliğiyle Mardin'in kurak bölgelerinden ayrılan Beyazsu'da mangal yapan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini suyun serinliğine bıraktı.

Hafta sonu ve bayram tatilini değerlendirmek için ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Beyazsu'ya giden İsa Ergin, şehirlerindeki aşırı sıcaklıktan bunaldıkları için bayram tatilini ailece Beyazsu Vadisi'ne gelerek değerlendirdiklerini söyledi.

Güzel vakit geçirdiklerini belirten Ergin, serin ve herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu dile getirdi.