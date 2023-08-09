Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve servisi

Ayı Bozo havuzda, kızıl geyikler fıskiyede serinliyor

ANTALYA Ülke genelini etkisi altına alan Eyyamıbahur sıcaklara Antalya'da en çok açık alanda yaşayan hayvanları vurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile bunaltıcı yaz sıcaklarında serinletiliyor. Hayvanlar sıcak havalardan olumsuz etkilenmemeleri için enerji deposu olan buzlu meyvelerle besleniyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan 127 türde bin 400'ün üzerindeki hayvan, Antalya'daki hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için özel olarak serinletiliyor.

Fıskiyeli ve buzlu meyveli serinlik

Antalya'yı etkileyen sıcak hava dalgası hayvanları da zor durumda bırakıyor. Doğal Yaşam Parkı'ndaki görevliler hayvanları sıcaklardan korumak için büyük çaba sarf ediyor. Sıcaktan bunalan hayvanları özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve kokteylleri ile besleniyor. Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden lemur, eşek, at, zebra, deve ve maymunlar karpuz, kiraz, üzüm, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerini yiyerek serinliyor. Doğal Yaşam Parkı'nda sıcaklara karşı ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

Hayvanlara yaz diyeti

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, bu yaz da hayvanların refahını ve sağlığını sağlamak için her türlü imkanı sağladıklarını söyleyerek, "Özellikle sıcağa duyarlı türler için önlemlerimizi aldık. Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük meyvelerden oluşan özel beslenme diyetleri uyguluyoruz. Sevimli dostlarımızı serinletmek için karpuz, muz, şeftali, elma, üzüm gibi farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteyllerini ikram ediyoruz. İştahla yiyorlar. Ayrıca sıcaktan bunalan hayvanları fıskiye sistemi ile ıslatıyor ve serinlemelerini sağlıyoruz. Örneğin kızıl geyikler fıskiye ile serinlemeyi ve çamur banyosu yapmayı çok seviyor. Boz ayımız Bozo'da havuza girerek serinliyor" diye konuştu.