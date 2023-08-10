Sıcaktan bunalan genç tarım sulama hortumu ile serinledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sıcaktan bunalan 17 yaşındaki genç, çözümü tarla hortumu ile serinlemekte buldu. Mardin'de hava sıcaklığı mevsim normalinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Kızıltepe ilçesi Ziyaret Köyü'nde 17 yaşındaki Muhammed Omuk, 40 derece üzeri seyreden sıcaktan bunalmasıyla çözümü sulama hortumunda buldu. Borudan çıkan suyun altına giren Omuk, 'Tarlamız için 500 metre yerin altından su çekiyoruz. Havaların çok sıcak olmasından dolayı biz de serinlemek için kullanıyoruz. Sıcaklardan dolayı bunalıyoruz. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor' dedi.