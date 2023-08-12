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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

Yaşam Haberleri

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Sivas'ta sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi. Araç termometrelerinin 41 dereceyi gösterdiği Sivas'ta sıcaklık bunaltıcı seviyelere çıktı. Sıcak havadan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu. Kent merkezinde bulunan Oğuzlar Parkındaki süs havuzuna giren çocuklar hem serinledi hem de gönüllerince eğlendiler. Çocuklar sıcaktan bunaldıkları için havuza girip serinlediklerini ifade ettiler.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

SİVAS - Kavurucu sıcakların hakim olduğu Sivas'ta sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi.

Araç termometrelerinin 41 dereceyi gösterdiği Sivas'ta sıcaklık bunaltıcı seviyelere çıktı. Sıcak havadan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu. Kent merkezinde bulunan Oğuzlar Parkındaki süs havuzuna giren çocuklar hem serinledi hem de gönüllerince eğlendiler.

Çocuklar sıcaktan bunaldıkları için havuza girip serinlediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Yaşam

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