Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Sivas'ta sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi. Araç termometrelerinin 41 dereceyi gösterdiği Sivas'ta sıcaklık bunaltıcı seviyelere çıktı. Sıcak havadan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu. Kent merkezinde bulunan Oğuzlar Parkındaki süs havuzuna giren çocuklar hem serinledi hem de gönüllerince eğlendiler. Çocuklar sıcaktan bunaldıkları için havuza girip serinlediklerini ifade ettiler.