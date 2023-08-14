Sıcaktan bunalan çocuklar doğal mineralli olukta serinledi

BOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklardan bunalan çocuklar, çeşmeden akan doğal mineralli suyun bulunduğu oluğa girerek doyasıya eğlendi.

Türkiye'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası Bolu'da da etkisini gösteriyor. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemenin yollarını yaylalarda ve yüksek rakımlı bölgelerde arıyor. Sıcaklardan bunalan Kılıç ailesinin Yusuf ve Fatma isimli çocukları da serinlemek için oluğa girdi. Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyü yaylasına bulunan ve doğal mineralli su olan oluğa giren çocuklar doyasıya eğlendi. İlçe halkı tarafından "Acı Su" olarak bilinen çeşmede Yusuf ve Fatma kardeşler unutulmaz bir gün geçirerek sıcak havada serinledi.

"Havuza girerek serinleme fırsatı bulduk"

Suya giren Yusuf Kılıç, "Bugün köylerin yaylalarında güreşlere katıldım. Hava çok sıcaktı dönüşte burada acı suyun yanında bulunan havuza girerek serinleme fırsatı bulduk. Havalar birkaç gün daha sıcak olacakmış bölgemizde başka bir yerde girebileceğimiz yüzebileceğimiz yer yok. Serinlemek için Hacıhalimler köyü yaylasındaki o havuza girerek serinledik su çok güzel" dedi.