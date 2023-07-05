Sıcaktan bunalan çocuk buzdolabında serinledi

Adana'da dönerci ustası babasının yanında duran bir çocuk sıcaktan bunalınca buzdolabında serinledi

ADANA - Adana'da dönerci ustası babasının yanında duran bir çocuk sıcaktan bunalınca buzdolabında serinledi.

Adana'da sıcak hava ve nem insanları bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçerken, bundan en fazla etkilenenler arasında döner ustaları da yer alıyor. Sıcak ocağın başında akşama kadar çalışan Bekir Çaldır da bu ustalarda biri. Çaldır'ın 5 yaşındaki oğlu Halil Çaldır'da babasının dönerci dükkanına gelince sıcaktan bunalınca çareyi buzdolabına girmekte buldu. Küçük çocuk, hava çok sıcak olduğu için dayanamadığından buzdolabına girdiğini söyledi. Çaldır, aldığı dondurmasını bile buzdolabında yemesi dikkat çekti.

Baba Çaldır ise havaların çok sıcak olduğunu akşama kadar çok sayıda tişört değiştirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "İş gereği klima da çalıştıramıyoruz. Oğlum yanıma geldiğindi buzdolabına girerek serinliyor. Biz onun gibi içine giremiyoruz ama kapağını açıp serinlemeye çalışıyoruz. Havalar gerçekten çok sıcak" dedi.