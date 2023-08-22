Elazığ'da sıcaktan bunalan bir boz ayı önce sıvattan su içti ardından içerisine girerek serinledi. O anlar fotokapana yansıdı.

Sıcaktan bunalan boz ayı sıvata girerek böyle serinledi

ELAZIĞ - Elazığ'da sıcaktan bunalan bir boz ayı önce sıvattan su içti ardından içerisine girerek serinledi. O anlar fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının arttığı kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi. Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi. Boz ayı sıvatta serinledikten sonra gözden kayboldu.