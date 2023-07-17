Sıcaktan bunalan at, bahçe hortumunu pipet gibi kullanarak su içti

Sıcaktan bunalan at böyle serinliyor

At yetiştiricisi Yenel Kaya:

"Hortumu aynı pipet gibi kullanıyor, doyduğu zaman bırakıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 40 dereceye kadar çıkan sıcaklıklardan bunalan Ova isimli at, bahçe hortumunu pipet gibi kullanarak su içip serinliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yükseliş yaşanıyor. Kimi uzmanlara göre son dönemlerin en sıcak yaz aylarını yaşandığı bu yıl, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de insanlar gün içinde zorlanabiliyor. Eskişehir'de de çok net bir şekilde hissedilen kavurucu sıcaklar insanlar gibi havyaları da zor durumda bırakabiliyor.

Mahmudiye ilçesinde yetiştirilen atlarda mevcut sıcaklardan nasibini alıyor. Türkiye genelinde yetiştirdiği şampiyon atlar ile ününü duyuran ilçede yetiştiriciler, hayvanlarını çeşitli yollarla serinletiyor. İlçede çocukluğundan bu yana atlarla haşır neşir olan Yenel Kaya'nın Ova isimli atı, her gün bahçe hortumunu pipet gibi kullanarak litrelerce su tüketiyor. Bu yöntemle alışılmışın dışında su içerek ilgi çeken atın ise adeta keyfine diyecek yok. Su içtikten sonra yetiştiricisi Yenel Kaya tarafından ıslatılarak adeta soğuk duş aldırılan at daha sonra yem yemek için alana salınıyor. Sıcaklıkların kimi zaman 40 dereceyi bulduğu ilçede atlar ıslatılarak serinlenmeleri sağlanıyor.

"Ayakları ve bacakları böyle yıkanıyor"

Ova isimli atının taylığından bu yana hep böyle serinlediğini belirten yetiştiricisi Yenel Kaya, "Taylığından, sahaya gittiğinden beri her idmandan sonra ayakları ve bacakları böyle yıkanıyor. Her gün duş alıyor ve tabii ki buna alışıyor. Su ihtiyacı olduğu zaman suyunu içiyor, işi bittiğinde de hortumu bırakıyor. Atlar bizden de akıllı ama konuşamıyorlar, bir konuşsalar. Hortumu aynı pipet gibi kullanıyor, doyduğu zaman bırakıyor" dedi.