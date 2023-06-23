Sıcaktan bunalan adam oto yıkamacıda böyle serinledi

SAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sıcaktan bunalan motosikletli, oto yıkamacının önünde durarak kendine su tutturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Serdivan ilçesinde motosikletle dolaşan bir kişi sıcaktan bunalınca serinlemek için önünden geçtiği oto yıkamacıda durdu. O esnada su tabancasıyla araç yıkayan çalışana seslenerek kendisinin üzerine su tutmasını söyledi. Şaşkınlığını gizleyemeyen çalışan adamın isteğini geri çevirmeyerek, suyu adamın üzerine doğru tuttu. Yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli adamın oto yıkamacının önünde durması, çalışana seslenerek üzerine su atılmasını istemesi ve şaşkınlık içinde kalan çalışanını adamın üzerine suyu tuttuğu anlar yer aldı.