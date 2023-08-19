Sıcaktan bitkin düşen serçeye vatandaş şefkati

KASTAMONU - Kastamonu'da sıcak havanın etkisiyle bunalan serçe yavrusu, vatandaşların yardımıyla kendine geldi.

Kastamonu'da sıcak hava nedeniyle uçamayan ve baygın bir vaziyetteki serçe yavrusunu gören Hülya Balcı, suyla hayvanı serinletti. Önce bitkin kuşu suyla ıslatarak kendisine gelmesini sağlayan Hülya Balcı, daha sonra kuşa elleriyle su içirdi.

Balcı'nın serçe kuşunu yaşatmak için verdiği tepki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuşu avucunun içerisine aldığı, kuşun ürkmeden beklediği anların yer aldığı görüntülerde Hülya Balcı, "Sıcak havalardan o da yanmış. Kalbi çok atıyor. Su içirip buğday vereceğim" sözleri duyuluyor.