Kahramanmaraş'ta sıcaklardan bunalan bir vatandaş, evine taktırdığı ikinci el kullanılmış klimasının motoru arızalanınca güneşten korumak için ahşaptan gölgelik yaptı.

Sıcaktan arızalanan klima motoruna gölgelik yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcaklardan bunalan bir vatandaş evine taktırdığı ikinci el kullanılmış klimasının motoru arızalanınca güneşten korumak için ahşaptan gölgelik yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Çokyaşar Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Çiftçioğlu, evine klima taktırdı. İkinci el olarak aldığı ve kullanmaya başladığı kliması sıcak havalarda arıza yapmaya başladı. Evinin damındaki klima motoruna soğuk su dökerek çalışmasını sağlayan Çiftçioğlu, çareyi motorun üzerine ahşaptan gölgelik yaparak buldu.

Mutlu olduğunu söyleyen Çiftçioğlu, "Sıcaktan boğuldum klima aldım. Ancak aşırı sıcak günlerde klima çalışmadı. Ne yapacağımı bilemedim. Klima motorunun üzerine önce soğuk su döktüm. Şimdi de güneşten korunması için gölgelik yaptım. Gölgeyi görüp suyu da dökünce klimamız çalışıyor. Yoksa sıcaktan boğulacağım. Ben daha böyle sıcak görmedim" dedi.