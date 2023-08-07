Van'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Van Gölü sahillerine akın etti. Muş, Siirt, Batman ve Diyarbakır gibi çevre illerden vatandaşların akın ettiği Van Gölü'nün Gevaş sahilleri, yoğunluğuyla adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar Van Gölü'ne akın etti

VAN Van'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Van Gölü sahillerine akın etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden bunalan vatandaşlar soluğu Van Gölü sahillerinde aldı. Muş, Siirt, Batman ve Diyarbakır gibi çevre illerden vatandaşların akın ettiği Van Gölü'nün Gevaş sahilleri, yoğunluğuyla adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Kimi ailesiyle piknik yapma keyfini yaşarken kimisi de kendini Van Gölü'nün soğuk sularına bıraktı. Van Gölü sahillerinin Akdeniz ve Ege'deki sahilleri aratmadığını ifade eden vatandaşlar, bu sahillerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Van Gölü'nün kirletilmemesi noktasında da tavsiyelerde bulunan vatandaşlar, Van Gölü'nün temiz kalması ve sonraki nesillere bırakılması notasında herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirttiler.