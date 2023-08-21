Antalya'da sıcak havayla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeye rağmen parkların içerisindeki süs havuzlarında yüzüyor. Kentte hava sıcaklığı 35 derece, nem oranıysa yüzde 80 olarak ölçülürken; Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Kavşağı'ndaki süs havuzuna gelen iki çocuk, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi.

Sıcak ve nemli havada bunalan çocuklar soluğu süs havuzunda aldı

Nem oranının yüzde 80, sıcaklığı 35 derece ölçüldüğü kentte 2 çocuk süs havuzuna girdi

ANTALYA - Antalya'da sıcak havayla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeye rağmen parkların içerisindeki süs havuzlarında yüzüyor.

Antalya'da sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, denize gitmek yerine parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 35 derece, nem oranıysa yüzde 80 olarak ölçülürken; Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Kavşağı'ndaki süs havuzuna gelen iki çocuk, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi. İki arkadaş, içinde aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle elektrik kaçağı olabilecek olan havuzdaki dakikalarca eğlendi. Diğer taraftan her gün binlerce kişinin akınına uğrayan Konyaaltı Sahili üzerine ise nem bulutları çöktü. Nem dolayısı ile sahile paralel uzanan Toros dağları görünmedi.