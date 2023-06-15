Sıcak havalardan bunalan çocuklar Anzele suyunda serinledi

Sıcak havalardan bunalan çocuklar soluğu Anzele suyunda aldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kentteki çocuklar sabah saatlerinde serinlemek için kendilerini soğuk Anzele suyuna attı.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte kentte sıcaktan bunalan çocuklar merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele parkının süs havuzuna girdi. Tehlikeli olmasına rağmen suya giren çocuklar serinlemenin keyfini soğuk suya balıklama atlayarak buldu. Havaların sıcak olmasıyla birlikte Anzele suyuna girdiğini belirten Ozan Geçen "Diyarbakır'da hava sıcaklıkları yükseldi ama diğer illerde havalar yağmurlu. Havalar sıcak olduğu için giriyoruz suya. Havalar sıcak olduğu için bizde Anzele suyuna geliyoruz" dedi.

Anne ve babasının gözetiminde suya girdiğini belirten Muhammet Celil Eken "Havaların çok sıcak olmasıyla birlikte anne ve babamla gelip Anzele suyuna girip serinliyorum. Bazen de anne babamız gelmiyor tek gelip yüzüyoruz burada" diye konuştu.