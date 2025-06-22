Sıcak Havalarda Dağ Ceylanları Yağmurlama Sistemi ile Serinliyor
Hatay'da sıcak hava nedeniyle zorlanan dağ ceylanları, tarımsal sulama için kurulan yağmurlama sistemi altında serinlemeye çalıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
HATAY'da sıcaktan etkilenen dağ ceylanları tarlada tarımsal sulama amacıyla kurulan yağmurlama sistemiyle serinledi.
Kentte etkisini artıran sıcak hava, doğayı da etkiliyor. Kırıkhan ilçesinin kırsal kesiminde bulunan dağ ceylanları, tarımsal sulama amacıyla kurulan yağmurlama sisteminin altında serinlemeye çalıştı. Ceylanların serinlediği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Haber-Kamera: : Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam