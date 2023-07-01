Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan Manisa ve İzmirliler, Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Serin hava ve doğa içinde piknik yaparak temiz bir havayı tercih eden vatandaşlar, Spil'in serinliğini denize tercih ettiklerini belirtti.

Sıcak havada çareyi Spil'de serinlemekte buldular

Sıcak havada bunalan Manisa ve İzmirliler soluğu Spil Dağı Milli Parkı'nda aldı

MANİSA - Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan Manisa ve İzmirliler şehir merkezinden 10 derece daha serin olan Spil Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti. Serin hava ve eşsiz doğa içinde piknik yapan vatandaşlar Spil'in serin ve temiz havasını denize tercih ettiklerini söyledi.

Hava sıcaklıklarının gölgede 33 dereceyi geçtiği Manisa'da endemik bitki örtüsü ve 1517 metre yüksekliğiyle şehir merkezinde 10 derece daha serin olan Spil Dağı Milli Parkı hem Manisalıların hem de İzmirlilerin adeta akınına uğradı. Tatil nedeniyle sahillerin dolup taştığı Ege'de deniz yerine ormanla iç içe temiz bir havayı tercih eden vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkı'nda bir yandan piknik yaparken bir yandan da bol oksijen depoladı.

Ailesiyle birlikte İzmir Bornova'dan gelen Lütfi Çakır, "Temiz hava var. Denizde temiz hava yok. Burası 10 derece daha serin. Buraya günümü gün etmeye geldim. Çocuklar, torunlar için o yüzden burayı tercih ettim." dedi.

İzmir Karşıyaka'dan gelen Ufuk Öztürk, "Karşıyaka'dan geldik. Aşağıya nazaran burası daha serin olduğu için buraları tercih ediyoruz yaz aylarında. Ailemin çoğu montlarla ceketlerle oturuyor. Yeşilliği güze, yüksek burası. Çok güzel beğeniyorum burayı. Havası güzel oksijeni bol." diye konuştu.

Yaz ayında Spil'de montla oturan Ünal Öztürk ise şunları söyledi: "Manisa'nın şehir içi çok sıcak oluyor. Buraya çıkınca bir 10 derece daha serin. Serin ve güzel oluyor. Mont giymezsen zaten üşürsün. Güzel bir ortam, yeşilliği güzel havası güzel, temiz ve ferah bir ortam o yüzden burayı tercih ediyoruz.