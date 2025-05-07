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Seyyar Market ile Köylere Hizmet

Seyyar Market ile Köylere Hizmet
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Eskişehir'de Semih Gör, midibüsünü seyyar markete çevirerek kırsal mahallelerde gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satışını yapıyor. Günde 120 kilometre yol kat eden Gör, köylülerin ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap veriyor.

ESKİŞEHİR'de Semih Gör (36), markete çevirdiği midibüsüyle kırsal mahalleleri gezerek temel gıda ve benzeri ihtiyaçların satışını yapıyor. Günde 120 kilometre yol yaptığını söyleyen Gör, "Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Herkesin ayağına hizmet götürüyorum" dedi.

Kentte ailesiyle birlikte market işletip tüp bayiliği yapan Semih Gör, uzun süre şehir merkezine uzak olan ve marketi olmayan kırsal mahallelere tüp satışı yaptı. Gittiği yerlerde özel siparişler de alan Semih Gör, pandemi döneminin ardından midibüs alıp içerisini dizayn ederek seyyar market haline getirdi. Haftada 5 gün kentteki kırsal mahallelere giden Gör, günde yaklaşık 120 kilometre yol katederek satış yaptığını söyledi.

'KÖYLÜNÜN BİZE İHTİYACI VAR'

Semih Gör, gezdiği kırsal mahallelerde her yaştan insan tarafından sevgiyle karşılandığını ve gördüğü ilgi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Seyyar marketinin başka girişimcilere de örnek olduğunu ifade eden Gör, "Bu işe pandemi döneminde başladım. Ben köylere tüp servisi yapıyordum. Sabit dükkanımız ve tüp bayiliğimiz var. Pandemide tüp getirirken benden erzak istemeye başladılar. Sonra bende böyle bir fikir oluştu. 'Hem market hem de tüp yapalım, ikisi bir arada olsun' diye düşündüm. Toplam 38-40 köy dolaşıyorum. Köylünün bize ihtiyacı var. Gün içerisinde 100-120 kilometre yol çeviriyorum ve 12-13 köy geziyorum. Gittiğim köylerin hiçbirinde market yok. Yazın daha güzel oluyor, yazlıkçılar da geliyor. Gördüklerinde hayranlıkla bakıyorlar, fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Köylüler alışık olduğu için onlara yabancı gelmiyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kışın işler stabil, yazın çok canlı oluyor. Kışın köy ve dağ yollarından geçiyorum. Çamurlu kar oluyor, biraz mücadele istiyor ve bayağı zorluyor. Köylerde özellikle hayvancılık olduğu için köpekleri var. Onlara bayat ekmek, kendileri için temel gıda ihtiyaçları, tüp, çocuklara dondurma ve çikolata gibi bütün ihtiyaçlar satılıyor. Satılmayan bir şey yok. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Herkesin ayağına hizmet götürüyorum" dedi.

'GEÇ KALDIĞINDA BEKLİYORUZ'

Aşağıçağlan Mahallesi'nde yaşayan Fadime Özdemir (76), seyyar marketten memnun olduklarını söyledi. Özdemir, "Hazır ayağımıza geliyor, rahatız. Alışveriş yapıyoruz ve memnunuz. Gelmediği ya da geç geldiği zaman bekliyoruz. Şehre gidecek halimiz yok. Herhalde köylüler de memnundur. Köye hizmet gelir de niye memnun olmasınlar? Herkes memnundur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Aşağıçağlan Mahallesi'ne ziyarete gelen Ali Yamaç (5) ise çok şaşırdığını belirterek, "Bence böyle market olmaz, benim bildiğim marketler yere sabit ev gibi olur. Bu bildiğin midibüs ama bence harika. Marketin gelmesine seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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