Seyir halindeki pikabın arkasında asılı köpek görüntüleri tepki çekti

Sarıyer'de seyir halindeki pikabın arkasında asılı şekilde görülen köpek görüntüleri büyük tepkilere neden oldu. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenen olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Polis ekipleri sürücüyü ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.

Olay, dün sabah saatlerinde Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 34 PY 8033 plakalı pikabın arkasında asılı vaziyette görülen ölü köpek, tepkilere neden oldu. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Sürücünün ifadesinde, köpeğiyle ormanlık alanda gezmek için yola çıktığını, köpeği pikabın kasasına bağladığını ve seyir halindeyken köpeğin korkup dışarı atladığını ve bu şekilde öldüğünü, köpeğin asılı kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Aracın arkasında asılı vaziyette görülen köpek