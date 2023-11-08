Bursa'da seyir halindeki bir kamyonun tekerleği alev aldı ve anayola fırladı. Olay anı amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, anayolda herhangi bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Seyir halindeki kamyonun tekerleği fırladı, facianın eşiğinden dönüldü

BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir kamyon seyir halindeyken, sürtünmeden dolayı alev alan tekerlek anayola fırladı. O anlar kameraya yansırken, o esnada anayolda ilerleyen bir aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Anayolda ilerleyen bir kamyon sürücüsü seyir halindeki aracın tekerinin fırlamasıyla şoke oldu. Hemen aracı kenara çeken sürücü eline aldığı suyla tüpüyle lastiklerin bulunduğu yerdeki alevleri söndürmeye çalıştı. Bu esnada trafikteki başka sürücü ise hemen yardıma koşarak, yangın tüpüyle müdahale ederek alevlerin büyümesinin önüne geçti. O anlar başka bir sürücünün amatör kamerasına yansırken, anayolda herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.