Seyir halindeki kamyonun lastikleri alev aldı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeyken alev alan kamyonun lastiklerindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Öğlebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 NA 7535 plakalı kamyonun lastikleri seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.