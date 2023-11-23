Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayda yangın söndürülürken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.

- Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, A.Ş. yönetimindeki 65 AB 661 plakalı kamyonet, seyir halindeyken alev aldı. Elektrik şasesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayda yangın söndürülürken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.