Seyir halindeki aracın kapısına sürgülü kilit takan sürücü şaşırttı

Aracının bozulan kapısına sürgülü kilit takan sürücü, görenleri şaşırttı.

Eskişehir'de bir ticari araç sürücüsü bozulan kapısına sürgülü kilit taktı. Seyir halindeki aracın kapısına kaynak yapılan eski usul kilit sistemi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kapanmadığı tahmin edilen kapıya alınan geçici önlem, sıkça karşılaşılan 'Türk işi çözüm' yöntemlerini akıllara getirdi. - ESKİŞEHİR