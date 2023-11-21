Adana'da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nün kapakları kapanınca Seyhan Nehri'nde sular çekildi. Nehirde sadece balıklar için can suyu kalırken, vatandaşlar nehirde balık avladı.

Seyhan Nehri'nde sular kesildi, balıkçılara gün doğdu

Balıkçı Halil İbrahim Topak:

"Su düşünce balık iyi vuruyor"

ADANA - Adana'da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nün kapakları kapanınca Seyhan Nehri'nde sular çekildi. Nehirde sadece balıklar için can suyu kalırken, vatandaşlar nehirde balık avladı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kış mevsimi gelmesine rağmen istenen yağış halen olmadı. Hal böyle olunca da Seyhan Baraj Gölü'nün su tutmak için kapakları kapatıldı ve nehir yatağına akan su kesildi.

Can suyu bırakıldı

Nehirdeki canlıların telef olmaması için can suyu bırakıldı. Nehir yatağında oluşan gölcüklerde mahsur kalan balıklar, vatandaşlar tarafından oltayla tutulmaya başlandı. Amatör balıkçılar, hızlı üremesiyle bilinen çok sayıda sazan balığını canlı yem ile yakaladı.

"10 adet sazan yakaladım"

Balık tutmak için nehre gelen Halil İbrahim Topak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Topak, "Su düşünce balık iyi vuruyor. Dün geldim ve 10 adet sazan yakaladım. Balığın başka kaçacak yeri yok. Can suyunda kaldığı için balığı alıyoruz buradan" dedi.

Engin Günaldı isimli balıkçı ise sular kesikken daha fazla balık tuttuklarını söyledi. Günaldı, "2 parça şu ana kadar balık aldım. Sular kesik olunca daha fazla balık çıkıyor. Suyun oturması, balığın yerini bulması lazım. Su da şu anda kesildi. Tekrar geri yükselecek diyorlar ama o zamana kadar tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.