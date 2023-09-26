Seyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti sunuyor

Seyhan Belediyesi, yardım edecek kimsesi olmayan yaşlı, hasta ve engelli bireylere evde temizlik hizmetiyle yardım ediyor. Evde Temizlik ekipleri, evinin temizlik işlerini yapamayan vatandaşların evlerini dip bucak temizleyerek hijyenik hale getiriyor.

Doğumdan ölüme, yaşamın her anında vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet veren Seyhan Belediyesi, yardım edecek kimsesi olmayan, kendi başına evinin temizliğini gerçekleştiremeyen yaşlı, hasta ve engelli bireylere evde temizlik hizmetiyle yardım ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Evde Temizlik" ekipleri, gelen talepler doğrultusunda engellilik, sağlık sorunları ya da yaşlılık nedeniyle evinin temizlik işlerini yapamayan, bu işler için yardım edecek kimsesi bulunmayan vatandaşların evlerini dip bucak temizleyerek hijyenik hale getiriyor. Kullanılan tüm temizlik ürünlerinin belediye tarafından karşılandığı "Evde Temizlik" hizmetinde görev yapan ekipler, konuk oldukları evin bulaşıkları dahil tüm temizlik işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

SEYHANLILARIN SAĞLIĞI, MUTLULUĞU VE HUZURU İÇİN GÖREV YAPIYORUZ

Hizmeti alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Akif Kemal Akay Seyhan Belediyesi olarak Seyhan'da yaşayan tüm yurttaşların sağlığı, huzuru ve mutluluğu için görev yaptıklarını kaydetti.

"SEYHAN'DA HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİL"

Yaşam alanları olan evlerde temizliğin temel bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Akay, " Seyhan'da hiç kimse yalnız değil. Seyhan Belediyesi olarak tüm olanaklarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Yalnız yaşayıp farklı nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza diğer sosyal desteklerimizin yanı sıra evde temizlik hizmetiyle de destek oluyoruz. Halkımızın tüm ihtiyaçları için tüm olanaklarımızla görevimizin başındayız. Her şey Seyhan ve Seyhanlı için" dedi.