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Seydişehir'de Yaralı Balıkçıl Kuşu Tedavi Altına Alındı

Seydişehir'de Yaralı Balıkçıl Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı. Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanadından yaralı olduğu görülen balıkçıl kuşunu, ekipler bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Seydişehir Amirliğine götürdü. Balıkçıl kuşunun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralı olduğu görülen balıkçıl kuşunu, ekipler bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Seydişehir Amirliğine götürdü.

Balıkçıl kuşunun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Yaşam

Zabıta Müdürlüğü Seydişehir Konya Yaşam Haberler

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