Seydişehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ö.Y. idaresindeki 10 H 1769 plakalı pikap Hacı Seyit Ali Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye Kavşağı'nda F.Ç'nin kullandığı 42 ASN 667 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikleti kullanan F.Ç. ile motosikletteki E.A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam