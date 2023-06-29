Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi
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Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleriyle bayramlaştı. Program, şehitlik ve şehit aileleri ziyaretiyle sona erdi.
Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Pişkin, bayramların müstesna günler olduğunu, birlik ve kardeşliğin ön plana çıktığını kaydetti.
Tutal ise birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.
Program, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ve şehit aileleri ziyaretiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Yaşam