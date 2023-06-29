Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleriyle bayramlaştı. Program, şehitlik ve şehit aileleri ziyaretiyle sona erdi.