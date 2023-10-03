Seydikemer'de Yağmur Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Seydikemer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.

Seydikemer'in Zorlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Nevzat Bakırcı (52) hayatını kaybetti. Seydikemer'den, Fethiye istikametine seyir halinde olan 48 K 3050 plakalı araç sürücüsü Nevzat Bakırcı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjde bulunan korkuluklara çarptı. Çarpmanın sonucu araç takla açarken sürücü Bakırcı ise yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kısa süreliğine tek şeritten sağladı. - MUĞLA