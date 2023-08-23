Sevindik Vadi Parkı, Merkezefendi'nin En Çok Tercih Edilen Yaşam Alanı Haline Geldi

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Sevindik Vadi Park, sunduğu zengin olanaklarla ilçenin en çok tercih edilen yaşam alanlarından birisi haline geldi. Park, dinlenme, eğlenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, Kır Düğün Salonu, kafeleri, oyun parkları, spor tesisleri ve geniş yeşil alanlarıyla her yaş grubuna hitap etmektedir. Ayrıca parkta bulunan su parkı da çocukların serinleyip eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir alan olarak hizmet vermektedir.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Sevindik Vadi Park, sunduğu zengin olanaklarla ilçenin en çok tercih edilen yaşam alanlarından birisi haline geldi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan "Yeni haliyle bambaşka bir güzelliğe kavuşan Sevindik Vadi Parkı'mız hemşehrilerimizi bekliyor" dedi.

Vatandaşların dinlenme, eğlenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sevindik Vadi Park, yenilikleri ve doğal güzellikleriyle Denizlililere hizmet veriyor. Kır Düğün Salonu, kafeleri, oyun parkları, açık-kapalı spor tesisleri ve geniş yeşil alanlarıyla park, her yaş grubuna hitap ediyor.

Sevindik Vadi Park'ın doğal ortamında bulunan 'Mangal Kafe'ye gelen vatandaşlar hem mangal yapmanın tadını çıkarıyor hem de ailesiyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Sevindik Vadi Park'ın içerisinde bulunan 'Genç Kafe' gençlerin yeni toplanma alanlarından biri oluyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde çocukların serinleyerek, güzel ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri su parkı, Sevindik Vadi Park'ta hizmete açıldı. Su parkı her gün saat 11.00'den gece 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Sevindik Vadi Park'ın Merkezefendi'nin yeni yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizi, güzel yaz akşamlarında Sevindik Vadi Park'ımıza davet ediyorum. Bu parkı, ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri, spor yapmaları ve doğayla iç içe olmaları için harika bir yer haline getirdik. Sevindik Vadi Park'ında günün her anında keyifle vakit geçirebileceğiniz kaliteli bir hizmet veriyoruz. Sevindik Vadi Parkımızı her şeyiyle hemşehrilerimiz için güzel bir yaşam alanı haline getirdik. Denizli'mizin güzel yaz akşamlarında tüm hemşehrilerimizi Sevindik Vadi Park'ımıza davet ediyorum."