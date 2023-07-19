Erzurum'da karayolları ekiplerince doğada sahipsiz halde bulunan iki yabani tavşan yavrusu şimdi güvenli ellerde büyüyor. Veteriner hekimlerince yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu olmayan yabani tavşanlarının bakımı ve beslenmesi itina ile yapıldığı ifade edildi.

Sevimli tavşan yavruları şefkatli ellerde

ERZURUM - Erzurum'da karayolları ekiplerince doğada sahipsiz halde bulunan iki yabani tavşan yavrusu şimdi güvenli ellerde büyüyor.

Erzurum'un Tortum İlçesinde orman yolu çalışmaları esnasında Karayolları ekiplerince bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum İl Şube Müdürlüğü 'ne teslim edilen iki adet yavru yaban tavşanı koruma altına alındı. Veteriner hekimlerince yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu olmayan yabani tavşanlarının bakımı ve beslenmesi itina ile yapıldığı ifade edildi. Bir süre DKMP Erzurum İl Müdürlüğü'nün misafiri olacak olan yaban tavşan yavruları rehabilitasyonlarının ardından doğal ortamlarına yeniden kavuşacaklar.