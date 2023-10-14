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Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.