ANKARA Yurdun dört bir yanını esir alan kavurucu sıcakların ardından vatandaşlar, serinlemek için mini vantilatör satın alıyor. Türkiye genelindeki kavurucu sıcaklardan bezen vatandaşlar serinlemek için çözüm arıyor. O çözüm adreslerinden bir tanesi de mini vantilatörler oldu. Günün her anında, özellikle toplu taşımalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, taşınabilir olduğu için mini vantilatöre yöneldi. Mini vantilatör kullanıcısı Şakir Üzel, sıcaklardan bunaldığı için bu cihazı tercih ettiğini belirterek, 'Bizde bunaldığımız için bizde tabii böyle bir önlemimiz oldu. Bunu geçen gün satın aldım. Toplu taşımalarda işimize çok yarıyor. Rahatlatıyor bizi. Herkese tavsiye ederim' dedi. Mini vantilatör satıcısı Ahmet Çiçek ise sıcakların artmasıyla mini vantilatör satışlarında artış olduğunu kaydederek, 'İhtiyaç talebine göre fanların stokları değişiyor. Ücretleri 250 lira ile 500 lira arasında değişiyor. El fanı ve masa fanı var. Modellerin çeşitlerine göre fiyatlar çeşitlilik gösteriyor. Kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sıcak havalarla beraber artacak satışları. İnsanlar aperatif serinleme yöntemi arıyorlar' ifadelerini kullandı.

Serinlemek isteyenlerin yeni modası: Mini vantilatör

ANKARA Yurdun dört bir yanını esir alan kavurucu sıcakların ardından vatandaşlar, serinlemek için mini vantilatör satın alıyor.

Türkiye genelindeki kavurucu sıcaklardan bezen vatandaşlar serinlemek için çözüm arıyor. O çözüm adreslerinden bir tanesi de mini vantilatörler oldu. Günün her anında, özellikle toplu taşımalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, taşınabilir olduğu için mini vantilatöre yöneldi. Mini vantilatör kullanıcısı Şakir Üzel, sıcaklardan bunaldığı için bu cihazı tercih ettiğini belirterek, "Bizde bunaldığımız için bizde tabii böyle bir önlemimiz oldu. Bunu geçen gün satın aldım. Toplu taşımalarda işimize çok yarıyor. Rahatlatıyor bizi. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Mini vantilatör satıcısı Ahmet Çiçek ise sıcakların artmasıyla mini vantilatör satışlarında artış olduğunu kaydederek, "İhtiyaç talebine göre fanların stokları değişiyor. Ücretleri 250 lira ile 500 lira arasında değişiyor. El fanı ve masa fanı var. Modellerin çeşitlerine göre fiyatlar çeşitlilik gösteriyor. Kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sıcak havalarla beraber artacak satışları. İnsanlar aperatif serinleme yöntemi arıyorlar" ifadelerini kullandı.