Serinlemek için sulama kanala giren genç hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'de serinlemek üzere girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Kundakçı(18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde, arkadaşlarıyla Ceyhan nehri üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına giren Ahmet Kundakçı, sudan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan dalgıçlar suda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Ahmet Kundakçı, sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olan Kundakçı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kundakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.