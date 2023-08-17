Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde serinlemek için gölete giren 23 yaşındaki genç boğuldu. Olay, Türkoğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi mevkiinde bulunan Gölpınar Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile serinlemek için gölete giren E.A.(23), gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir belediyesinin su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cesedi sudan çıkarıldı. E.A.'nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.