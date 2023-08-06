Samsun'da serinlemek için göle giren genç boğularak hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yeralan Mahallesi'nde bulunan Teknegöl adı verilen derede meydana geldi. Seçkin Kılıç isimli genç, serinlemek için dereye girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için göle giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yeralan Mahallesi'nde bulunan Teknegöl adı verilen derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için dereye giren Seçkin Kılıç burada boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkartılan Seçkin Kılıç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Kılıç, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.Seçkin Kılıç'ın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.