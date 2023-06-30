Serinlemek için girdiği baraj gölünde canından oldu
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde baraj gölüne giren vatandaş canından oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serinlemek için girdiği baraj gölünde canından oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde baraj gölüne giren vatandaş canından oldu.
Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Dicle ilçesine bağlı Şenova köyü sınırındaki Kralkızı Barajına giren Hasan Köymen'in (39), suda boğulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Köymen'in cansız bedenine ulaşıldı. Köymen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.