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Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu

Yaşam Haberleri

Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu. Fatmanur'un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (2)

Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu. Fatmanur'un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batman Otopsi Yaşam Haberler

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