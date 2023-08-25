Serik'te yangın ihbarıyla ilaçlama çalışması karıştı
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Antalya'nın Serik ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, iş yerinde ilaçlama çalışmasıyla karşılaştı. İş yerinde yapılan ilaçlama nedeniyle yoğun duman çıktığı belirlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, iş yerinde ilaçlama çalışmasıyla karşılaştı.
Orta Mahalle Belek Caddesi'ndeki iş yerinin kapı ve pencerelerinden duman çıktığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede iş yerinde ilaçlama yapıldığından yoğun duman çıktığını belirledi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Yaşam