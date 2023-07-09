Serik'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü evin duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle bir evin duvarına çarpan Mehmet Alp Çekli (23) hayatını kaybetti. Kaza, bugün sabaha karşı Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Alp Çekli, kendisine ait plakası belirlenemeyen motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedince, bir evin duvarına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çekli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çekli'nin cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından cenaze otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde bar garsonu olarak çalışan Mehmet Alp Çekli'nin otel lojmanında kaldığı ve sabaha karşı motosikletine binerek lojmandan ayrıldığı öğrenildi. (DHA)